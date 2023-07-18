Бизнес-центр с госучреждениями ЯНАО продадут с молотка

Бизнес-центр «Ямал Плаза» в Салехарде выставили на торги. Начальная цена – 676 млн. рублей. Это 8-этажное здание на ул. Республики, д. 73. Здание является активом компании ООО «РИДЖЕНС» – именно её продают с молотка вместе с имуществом.

В презентации отмечается, что ключевыми арендаторами являются структуры правительства ЯНАО (производственно-техническое управления делами правительства ЯНАО, Институт управления правительства, центр занятости, ситуационный центр, дирекция по развитию сельских территорий). Также в здании находятся гостинично-транспортный комплекс «Ямальский», мотосалон «ЯМАЛМОТО», кафе и иные учреждения.

«С учётом текущих доходов и расходов окупаемость инвестиций в данный актив составит не более 5 лет, что является одним из лучших предложений на рынке на сегодняшний день», – уверяют организаторы.

В документации поясняют: выручка за апрель-декабрь 2022 года составила: 145,8 млн руб. Ежемесячно в среднем расходы операционные расходы составляют 6,2 млн рублей.

Торги пройдут 11 августа.

Напомним, именно рядом с этим зданием в Салехарде должны сделать променад.

Салехард, Наталья Ефремова

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