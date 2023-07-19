В Новом Уренгое мужчина напал с ножом на случайного прохожего и нанёс тяжёлые раны

В Новом Уренгое житель Ялуторовска напал на улице на незнакомого человека с ножом и нанёс ему тяжёлые ранения. Поводом стала злость нападавшего после драки, которая у него случилась с третьими лицами. Криминальная драма произошла несколько дней назад, 15 июля 2023 года.

«32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после произошедшего конфликта с группой местных жителей вооружился ножом и отправился на поиски обидчиков. Не найдя своих оппонентов, он нанёс несколько ножевых ударов в жизненно-важные части тела случайному мужчине, который не являлся участником конфликта», – описали подробности ЧП в следственном управлении СК Ямала.

Там добавили, что довести свой преступный умысел, направленный на убийство 39-летнего мужчины, подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам. Потерпевший доставлен в больницу. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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