В новом Уренгое осудили мужчину который напал с ножом на случайного прохожего

В Новом Уренгое осудили мужчину, который будучи пьяным напал на случайного прохожего на улице. Злоумышленник искал своих обидчиков, но не нашёл и решил выместить злость на другом человеке. По решению суда он должен отправиться в колонию на 6,5 лет, сообщают в региональном управлении СКР.

«В ночь с 15 на 16 июля 2023 года 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после произошедшего конфликта с группой местных жителей, вооружился ножом и отправился на поиски обидчиков. Не найдя своих оппонентов, он нанёс несколько ножевых ударов в жизненно-важные части тела случайному мужчине, который не являлся участником конфликта», – напоминают следователи.

Пострадавший – мужчина 38 лет. Его доставили в больницу.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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