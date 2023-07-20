На Ямале мужчину осудят за прочтение переписки в телефоне бывшей жены

Необычное уголовное дело расследуют в Тазовском районе Ямала. Жителя села Гыда подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни – он прочитал переписку в телефоне своей бывшей жены. Делом занимается следственное управление СК Ямала.

«В апреле 2023 года в селе Гыда мужчина, отобрав телефон у бывшей супруги без ё согласия ознакомился с личной перепиской потерпевшей, составляющей её личную тайну. Подозреваемый нарушил тайну переписки и иных сообщений, чем причинил женщине моральный вред»,– уточняют следователи.

В ведомстве напоминают:

неприкосновенность частной жизни, гарантирована ст. 23 Конституции РФ.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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