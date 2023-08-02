Увез на кладбище в тундре и угрожал молотком и ножом – ревнивый ямалец чуть не убил сожительницу за переписку в телефоне

Ямалец чуть из ревности не убил свою сожительницу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, семейные страсти разыгрались в апреле этого года в селе Гыда Тазовского района. Местный житель, не сказав ничего своей сожительнице, взял ее телефон и проверил личную переписку женщины. Видимо, прочитанное ему не понравилось, поэтому, движимый ревностью, мужчина применил силу и вывез потерпевшую на кладбище в тундровой местности. Там в ходе выяснения отношений и желая заставить женщину жить с ним, он нанес ей удары кулаками в область головы, а затем, угрожая молотком и ножом, высказал слова угрозы убийством.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвинения предъявлены по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений) и п.п. «в,г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Салехард, Елена Васильева

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