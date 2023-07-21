Платформа «Новатэка», которую отправил на Ямал Путин, прибудет в августе

Технологическая линия завода «Арктик СПГ-2», в церемонии отправки которой участвовал президент Владимир Путин, прибудет в ЯНАО через 3 недели. Её буксируют по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове.

Платформу везут из Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «Новатэк-Мурманск». Это первый в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа (ОГТ).

По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, доставка платформы с оборудованием для сжижения газа означает новый этап строительства второго завода СПГ «Новатэка» на Ямале.

«Завод и инфраструктура, которая создается параллельно с ним – аэропорт, арктический морской терминал, будут способствовать развитию Ямала – повышению транспортной доступности региона и качества жизни северян, созданию новых рабочих мест, дальнейшей реализации совместно с «Новатэком» социальных проектов в регионе. И, конечно, налоговые поступления в бюджет округа, которые позволят Ямалу и дальше оставаться экономически стабильным регионом», – отметил г-н Артюхов, которого цитируют в его пресс-службе.

«Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трёх технологических линий, общая мощность которых составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год. Каждая – на основания гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули. Ресурсной базой завода является Утреннее (Салмановское) месторождение на Гыданском полуострове. Вместе с заводом появятся морской терминал «Утренний» и аэропорт «Утренний».

Салехард, Наталья Ефремова

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