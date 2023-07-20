Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, в поселке Белокаменка Мурманской области посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «НОВАТЭК-Мурманск», – сообщили в Кремле.

Пресс-служба Кремля передает, что «президент осмотрел цеха предприятия, ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Владимир Путин также принял участие в церемонии отправки готовой первой технологической линии СПГ на гравитационной платформе, которая будет отбуксирована по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове (Ямало-Ненецкий автономный округ)».

«В настоящее время ЦСКМС осуществляет строительство линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании «НОВАТЭК» – «Арктик СПГ-2». ЦСКМС не имеет аналогов в мире. На его базе происходит локализация в России технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа», – сообщается на сайте Кремля.

Мурманск, Иван Бабурин

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