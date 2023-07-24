На Ямале утонули мальчик и дядя, бросившийся ему на помощь

Силовики проводят проверку из-за ЧП на воде в Надымском районе: утонул мальчик 11 лет и его дядя. По предварительным данным, мужчина бросился на помощь своему племяннику.

«В устье реки Хэмпаётам в районе посёлка Ямбург 21 июля 2023 года обнаружены тела несовершеннолетнего 2012 года рождения и мужчины 1987 года рождения. Следственно-оперативной группой установлено, что 11-летний мальчик с дядей решили искупаться в водоёме, расположенном недалеко от чума, где они проживали. Несовершеннолетний, не обладающий навыками плавания, начал тонуть, взрослый мужчина бросился к нему на помощь. Оба не смогли выбраться из воды», – рассказали в следкоме Ямала

Тела погибших обнаружены сотрудниками Ямалспаса.

Надымский район, Наталья Ефремова

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