В Приуральском районе родственники обнаружили тело утонувшего мужчины

В Приуральском районе тело утонувшего мужчины нашли родственники. Проверку по факту ЧП проводит следственное управление СК Ямала. ЧП случилось 7 августа 2023 года утром.



«38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в водоёме, расположенном недалеко от его стойбища. Тело утонувшего из воды достали его родственники, они же сообщили о произошедшем в правоохранительные органы»,– сообщили в СУ СК Ямала.



Место происшествия расположено в 15 километрах от станции Ярынская.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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