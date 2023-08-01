На водоемах Ямала утонуло 17 человек, в том числе 1 ребенок

уже 17 человек погибло на водоемах Ямала в этом летнем сезоне. Одна из жертв – несовершеннолетний ребенок. Случаи утопления произошли в Тазовском, Надымском, Приуральском, Пуровском районах, в городах Новый Уренгой, Салехард, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Так, в Приуральском районе утонул местный житель, выехавший на отдых на берег реки. В состоянии алкогольного опьянения мужчина решил переплыть на другой берег, однако оказавшись в воде, утонул на глазах у компании.

В Салехарде в районе речного порта на глазах у очевидцев утонул 50-летний мужчина, прыгнувший в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В районе поселка Ямбург Надымского района утонули 11-летний мальчик и его дядя, решившие искупаться в водоеме, расположенном недалеко от чума, где они проживали. Попав в яму на дне реки, оба ушли под воду и не смогли выбраться. При этом, оба утонувшие не обладали навыками плавания.

В Тазовском районе за летний период утонули 5 граждан. В конце июля двое жителей села Газ-Сале, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в резиновой лодке выехали на проверку рыболовных сетей. В результате их неосторожных действий лодка перевернулась, и мужчины не смогли выбраться из воды.

«Эти и другие примеры показывают, что практически каждый взрослый утонувший находился в состоянии алкогольного опьянения. А основными причинами детского травматизма на воде являются неумение детей плавать и нахождение их возле воды без присмотра взрослых. По всем фактам гибели людей в водоемах следственными органами СК России проводятся доследственные проверки, а при наличии оснований возбуждаются уголовные дела», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает, что любой водоем – это место повышенной опасности. Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить трагедию. Особого внимания требуют дети – как купающиеся, так и просто гуляющие возле водоемов и рек.

Москва, Елена Васильева

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