На Ямале ночью погибли два рыбака

Два человека погибли ночью на Ямале. Как сообщает региональное МЧС, сообщение о трагедии поступило в 01:15.

Двое мужчин ушли на ночную рыбалку на озеро в 3 км от Газ-Сале. Люди утонули при очевидных обстоятельствах в 10 метрах от берега при проверке сетей.

Известно, что погибшим было около 30 лет. Они вышли на озеро на резиновой лодке, при себе спасательных жилетов не имели. Были одеты в костюмы защитного цвета.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»