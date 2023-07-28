На Ямале ночью погибли два рыбака

Два человека погибли ночью на Ямале. Как сообщает региональное МЧС, сообщение о трагедии поступило в 01:15.
Двое мужчин ушли на ночную рыбалку на озеро в 3 км от Газ-Сале. Люди утонули при очевидных обстоятельствах в 10 метрах от берега при проверке сетей.
Известно, что погибшим было около 30 лет. Они вышли на озеро на резиновой лодке, при себе спасательных жилетов не имели. Были одеты в костюмы защитного цвета.
Салехард, Елена Васильева
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