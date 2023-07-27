На Ямале вахтовик-пожарный после убийства коллеги лёг спать

Следователи передают в суд уголовное дело об убийстве вахтовика на месторождении в Надымском районе Ямала. В преступлении обвиняют его коллегу. По версии следствия, двое мужчин выпивали прямо на рабочем месте в пожарной части. Там между ними случился конфликт.

«На территории вагон-городка одного из нефтегазовых месторождений Надымского района, сотрудники частной пожарной охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в здании пожарного депо распивали спиртное. В ходе возникшей ссоры мужчина 1973 года рождения нанёс коллеге не менее 6 ударов ножом в области расположения жизненно-важных органов», – напомнили обстоятельства трагедии в Следкоме Ямала.

Раненый умер на месте.

О ЧП стало известно на следующий день, когда оба рабочих – вахтовика не вышли на службу. Тело погибшего мужчины коллеги обнаружили на месте преступления, обвиняемый после совершения убийства спал в соседней комнате.

Квалификация обвинения – ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Надым, Наталья Ефремова

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