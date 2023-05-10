Вахтовик убил коллегу на месторождении в ЯНАО

В пожарной части месторождения в Надымском районе произошло ЧП – следователи подозревают, что один из сотрудников убил коллегу на рабочем месте. Трагедия случилась в ходе распития спиртных напитков.

Следственный отдел по г.Надым раскрывает подробности. «По данным следствия, на территории вагон-городка одного из нефтегазовых месторождений сотрудники частной пожарной охраны в здании пожарного депо распивали спиртное. В ходе возникшей ссоры, мужчина 1973 года рождения нанёс коллеге не менее 6 ударов ножом в области расположения жизненно-важных органов», – уточнили обстоятельства следователи.

Потерпевший умер на месте. О происшествии стало известно на следующий день, когда оба рабочих – вахтовика не вышли на работу.

Предполагаемому убийце предъявлено обвинение. Силовики уже провели проверку показаний обвиняемого на месте преступления. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Надым, Наталья Ефремова

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