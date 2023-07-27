Алкоголиков и наркоманов Лабытнанги будут отвозить в Салехард на «скорой»

Депздрав Ямала объяснил, почему психонаркологический стационар не оставили в Лабытнанги. По данным чиновников, рассматривался вариант перевода коек для помощи алкоголикам и наркоманам в больницу Лабытнанги на Дзержинского, 27. Но этот вариант отвергли, так как нарушались санитарные нормы. В частности, не удалось соблюсти правила:

– здания стационаров психиатрического, инфекционного профиля должны располагаться на расстоянии не менее 100 м. от ближайшего жилого дома.

– здания (помещения), предназначенные для оказания помощи лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, не допускается размещать в многоквартирных домах.

Других зданий в Лабытнанги для стационара не нашли. Об этом сообщили в ответе на запрос агентства «Новый День» представители Депздрава округа.

Ранее, напомним, стало известно, что психонаркологический стационар в Лабытнанги закроют. В отделении 16 коек. Из них 10 наркологических и 6 психиатрических.

Как рассказали окружные чиновники, отделение располагается в деревянном здании на станции Обская (Орлова, 39). Износ здания составляет 100%. У чиновников есть решение суда, согласно которому они должны выселить наркоманов и алкоголиков из этого строения. «Решение о закрытии отделения принято на основании исполнительного листа Лабытнангского городского суда от 16.06.2021 г., согласно которого здание на Орлова, 39 не соответствует требованиям степени огнестойкости», – уточнили в Депздраве.

Ранее в обсжудениях в соцсетях жители переживали о том, что между городами Лабытнанги и Салехард сложная логистика – зимой работает ледовая переправа, в межсезонье ходят воздушные подушки, летом – паромы. Бывают дни, когда попасть с одного берега реки на другой невозможно из-за погоды. Люди недоумевали – как будут паценты, страдающие зависимостями или психиатрическими заболеваниями, перебираться через реку. В Депздраве уверяют, что тех, кто нуждается в госпитализации, отвезут с помощью «скорой».

Жители города, которые нуждаются в плановой психиатрической и наркологической помощи, будут по-прежнему посещать врача в горбольнице. Экстренную помощь тоже окажут в Лабытнанги. Тех, кому нужна госпитализация, отвезут в окружной психоневрологический диспансер с помощью бригады скорой помощи.

Согласно статистике Депздрава, в 2020-2022 годы в отделении было пролечено: 2020 г. –341 чел., 2021 г. – 355 чел. 2022 г.– 354 чел.

В ведомстве обещают перевести всех работников стационара в другие подразделения, но тоже в Лабытнанги. Сейчас в отделении работают 5 врачей (психиатры-наркологи); 6 средних медработников (медсёстры) и 7 человек прочего персонала (санитарки, буфетчица, кастелянша).

«Сотрудники отделения, изъявившие желание дальнейшей работы, будут переведены на равнозначные должности в ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница», – заключили в ведомстве.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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