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NewDayNews.ru

Вторник, 1 августа 2023, 10:39 мск

Новости Ямал

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Околоправительственный фонд Ямала получил ещё 800 млн рублей на «международные выставки»

Власти Ямала выделяют еще 800 млн рублей фонду «Сотрудничество Ямала». Таким образом субсидия вырастает до 2 млрд рублей.

В пресс-службе правительства пояснили, что почти миллиард дополнительных денег из бюджета пойдёт на «мероприятия, связанные с участием округа в выставках на крупных международных мероприятиях для презентации инвестиционных проектов региона». О каких конкретно выставках идёт речь – неясно.

Фонд «Сотрудничество Ямала» не раскрывает сведения о расходах, хотя ежегодно получает миллиарды рублей. Например, в прошлом году сумма субсидий составила 3,5 млрд рублей. В департаменте внешних связей ЯНАО, который курирует фонд, отказались ответить на вопросы агентства «Новый День» о цели таких вложений. Неофициально в правительстве говорили, что средства фонд направляет в том числе на оснащение ямальских бойцов в зоне СВО. Известно также, что на деньги, которые получает фонд, строится храм в Салехарде.

Салехард, Наталья Ефремова

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