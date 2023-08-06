Тушить пожары в Надымском районе будет самолёт-амфибия Бе- 200

Тушить пожары в Надымском районе Ямала будет самолёт-амфибия Бе-200. Он прибыл на территорию 6 августа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС Ямала. Ранее в Надымском районе ввели режим ЧС в лесах муниципального характера из-за пожаров.

По данным главы района Дмитрия Жаромских на вечер воскресенья 6 августа, в муниципалитете действуют 8 пожаров. Он в своём телеграм-канале уверил, что угрозы населению и производственным объектам нет.

«Используем человеческие и технические ресурсы, благодарен за помощь всем службам, которые прибыли для усиления: личный состав Ямалспаса и аэромобильную группировку ГУ МЧС России по ЯНАО, Леса Ямала, представители ТЭКа. Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра уже совершил облёт территории и разведку источников для забора воды»,– написал г~н Жаромских.

Как уточнили в управлении МЧС, самолёт будет забирать воду с акватории Обской губы, тушение начнётся завтра, 7 августа.

Бе-200 – противопожарный вариант, может заправляться водой как на аэродроме, так и осуществлять ее забор на водоеме в режиме глиссирования.

Надымский район, Наталья Ефремова

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