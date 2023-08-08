На Ямале ввели режим ЧС из-за пожаров

На Ямале 8 августа из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В МЧС уверяют, что угрозы населённым пунктам нет.

Органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переводятся в усиленный режим работы.



Для граждан есть ограничения на въезд и пребывание в лесах Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов. «Находиться на землях лесного фонда могут только лица и организации, чья трудовая деятельность напрямую связана с пребыванием в лесу»,– пояснили в управлении МЧС Ямала.



По данным ведомства, в ЯНАО действуют 22 лесных пожара на площади свыше 3 тыс. га. «Наиболее сложная обстановка в Надымском, Пуровском, Ямальском и Красноселькупском районах»,– рассказывают в управлении МЧС.



С огнём борются более 400 человек – это сотрудники ГКУ «Ямалспас», ОАУ «Леса Ямала», аэромобильная группировка МЧС по ЯНАО. Используются 3 вертолёта МИ-8 с водосливными устройствами, в Надымском районе работает самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России.



Если вы увидели огонь, сообщайте по номеру 8-800-100-94-00 или 8 (34922) 5-28-27.

Салехард, Юлия Фролова

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