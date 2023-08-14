В Салехарде восстановят найденную на пустыре голову Ленина

В Салехарде восстановят бюст Ленина, найденный одним из жителей на задворках бывшего рыбокомбината. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих соцсетях. Он уточнил, что новое место для памятника ещё не выбрано.



Г-н Титовский рассказал, что полуразрушенную скульптуру вождя обнаружил житель города Дмитрий Алексеев на заброшенных строениях старой конторы Рыбоконсервного комбината. Кстати, о находке стало известно ещё 9 августа 2023 года.



«Видел, как найденный бюст Владимиру Ильичу Ленину обсуждали в социальных сетях. Скульптуру мы нашли, в ближайшее время вывезем и отдадим на реставрацию. Наша история помнит множество разных событий, разбрасываться которыми мы не имеем никакого права. Памятник пролежал на пустыре явно не один десяток лет»,– уточнил глава столицы Ямала.



Он добавил, что один из вариантов размещения бюста – создание ретроуголка ленинской эпохи на одной из площадок в День города.



Жителям города градоначальник предложил совместно определить новое постоянное место для установки бюста. Предложения горожане должны писать в комментариях под его постом в тг-канале.



В группе «Подслушано в Салехарде», где в том числе разместили пост о найденном бюсте вождя, большинство горожан высказались за сохранение памятника.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»