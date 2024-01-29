Власти Салехарда не могут восстановить найденный летом бюст Ленина

Бюст Владимира Ленина, найденный в Салехарде летом 2023 года, всё ещё не восстановили. Он очень сильно пострадал и реставраторы не знают, как вернуть его в былую форму. Об этом сообщили в ответ на запрос агентства «Новый День» в мэрии Салехарда.

Скульптурув августе 2023 года обнаружил житель города Дмитрий Алексеев на заброшенных строениях старой конторы Рыбоконсервного комбината.

«Бюст В.И. Ленина находится в реставрационной мастерской. Скульптура, как оказалось, находится в крайне неудовлетворительном состоянии. По оценкам экспертов, находка была изготовлена примерно в 1948-1949 годах и установлена в одном из помещений конторы Рыбоконсервного завода. Она изготовлена из гипса, хрупкого материала, который является чрезвычайно чувствительным к изменениям температуры. По мнению специалистов, бюст на протяжении последних 10-15 лет пролежал под открытым небом. Это привело к разрушительному воздействию на его состояние. В настоящий момент ямальские мастера находятся в поисках способов восстановления конструкции», – уточнили представители мэрии.

Находку обсуждали в соцетях. Глава столицы Ямала Алексей Титовский тогда заявил, что скульптуру восстановят, так как «Наша история помнит множество разных событий, разбрасываться которыми мы не имеем никакого права».

Салехард, Наталья Ефремова

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