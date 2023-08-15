Бизнесмен попросил губернатора Артюхова назначить бизнес-омбудсменом человека из предпринимательства

Надымский коммерсант попросил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова назначить бизнес-омбудсменом человека из бизнес-среды. «Этот человек должен быть от предпринимательства. Сначала он должен быть предпринимателем, а потом чиновником. Предыдущие были наоборот, и поэтому коммуникация была нарушена», – отметил коммерсант Андрей Ивлев на встрече с губернатором 14 августа в Надыме. Предприниматель сообщил, что занимается переработкой пластика.

Г-н Артюхов поспорил с жителем Надыма. Он заявил, что обычно выходцы из бизнес-среды красиво говорят, но мало делают. Он уточнил, что уполномоченному по правам бизнесменов, который имеет только опыт создания своего дела, может не хватать юридических знаний.

«Что эффективнее, время покажет. Когда я был заместителем главы региона, занимался этим направлением и изучал опыт в стране. Как правило, те, кто вышел из предпринимательства, они очень эффективно выступают. Но гораздо сложнее защищают права – это требует специальных навыков, требует другого подхода. Люди с опытом юридической работы не такие яркие ораторы, не так могут красиво сказать, но когда надо писать иск, защитить интересы в суде, правильно выступить у них это получалось лучше. Надо находить правильные варианты. Но в любом случае институт бизнес-омбудсмена возвращать надо. У нас немножко подзатянулся этот вопрос», – отметил губернатор.

Напомним, прежний уполномоченный по правам бизнесменов ЯНАО Вадим Елизаров перешёл на работу в ДНР после назначения премьер-министром республики Виталия Хоценко. Это случилось ещё год назад. После этого место пустовало.

Надым, Наталья Ефремова

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