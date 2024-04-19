Вице-спикеру Заксобрания Ямала Казарину прочат завершение карьеры депутата

Вице-спикер Заксобрания Ямала Виктор Казарин может занять пост бизнес-омбудсмена, пишет телеграм-канал «Погоны и галстуки». Если это произойдёт, то он не сможет баллотироваться в 2025 году.

На этой неделе г-н Казарин получил новый пост – он возглавил Торгово-промышленную палату ЯНАО. «Принимаю на себя ещё одну общественную нагрузку в защиту прав ямальских предпринимателей. Сегодня на внеочередной конференции Торгово-промышленной палаты ЯНАО был избран председателем этого профессионального Союза. Благодарю за оказанное доверие», – написал политик.

По версии тг-канала «Погоны и галстуки», назначение в ТПП – это первый шаг к назначению на пост уполномоченного по правам предпринимателей. Пост вакантен с момента отставки Вадима Елизарова в августе 2022 года. То есть защитник прав предпринимателей на Ямале не работает уже почти 2 года.

«Нового омбудсмена в округе не могут найти уже около года – деятельность Казарина в роли главы ТПП позволит властям решить, насколько он готов к работе с ямальским предпринимательством», – говорят источники канала.

Получить комментарий самого депутата Казарина не удалось – он не ответил на телефонный звонок.

Летом 2023 года предприниматели во время «Честного маршрута» Дмитрия Артюхова попросили губернатора назначить бизнес-омбудсмена. Тогда глава региона сказал, что видит на этом посту хорошего юриста. «Люди с опытом юридической работы не такие яркие ораторы, не так могут красиво сказать, но когда надо писать иск, защитить интересы в суде, правильно выступить у них это получалось лучше. Надо находить правильные варианты. Но в любом случае институт бизнес-омбудсмена возвращать надо. У нас немножко подзатянулся этот вопрос», – говорил губернатор.

Салехард, Наталья Ефремова

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