У главы Салехарда Титовского вновь выросла зарплата

Зарплата главы Салехарда Алексея Титовского снова выросла. Согласно документам гордумы, ежемесячное денежное содержание главы с 1 октября 2023 года увеличится со 197 тыс. рублей до 209 тыс. рублей. Это рост в более, чем 6%. В прошлый раз довольствие главы города росло в сентябре 2022 года.

С 2022 года по решению президента чиновники не обязаны раскрывать свои доходы. Поэтому можно лишь соотнести заработки главы Салехарда с его предыдущими декларациями. Так в 2021 году г-н Титовский заработал 9,8 млн рублей. Это около 816 тыс. рублей в месяц, если считать все средства зарплатой.

Выросло также денежное содержание главы контрольно-счётной палаты и аудитора КСП. Председатель КСП Салехарда будет получать уже не 88,9 тыс. рублей, а 94,3 тыс. рублей.

Напомним, что к денежному содержанию прилагаются разнообразные доплаты и льготы. Например, к дополнительным выплатам относится ежемесячная надбавка за особый режим работы в размере 60 % денежного содержания.

Салехард, Наталья Ефремова

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