В Новом Уренгое установили оборудование для психологической разгрузки участников СВО

В новом отделении фонда «Защитники Отечества» в Новом Уренгое участникам СВО помогут снять стресс и установить новые нейронные связи. Власти Ямала обещают, что это можно будет сделать с помощью нового оборудования, которое закупили на средства бюджета.

Накануне новое отделение фонда открыл губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Офис расположился в микрорайоне Тундровом на базе центра «Садко». Участникам специальной военной операции и их семьям предложат услуги социального МФЦ, пункта проката технических средств реабилитации, демонстрационного кабинета реабилитационного оборудования, школы ухода. В помещении также есть гостиная для встреч ветеранов СВО и их близких, библиотека, конференц-зал, детская игровая, рассказывают в пресс-службе правительства ЯНАО.

Там добавляют, что на сеансах с психологом используют мультимедийный комплекс «ФЛОУ» с технологией виртуальной реальности, аудиовизуальную установку, Сигвет MSPI, Лингвостим для снятия напряжения, краткосрочной переработки негативной информации и установления новых нейронных связей. Ранее агентство «новый День» рассказывало, что на мультимедийный комплекс выделяли субсидию из бюджета почти в 8 млн рублей.

Головной офис фонда «защитники Отечества» расположен в Салехарде.

Накануне на встрече с военнослужащими и их семьями в Надыме губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал новую меру поддержки для участников СВО на Украине. Ямальцам, которые едут в отпуск на побывку в округ и обратно, в зону спецоперации, компенсируют затраты на проезд туда-обратно в пределах 30 тыс. рублей. В рамках этого лимита можно покрыть и перевес багажа.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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