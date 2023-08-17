В Новом Уренгое снова нашли расчленённое тело в мусорных пакетах

В Новом Уренгое снова обнаружили тело погибшего в мусорных пакетах. На этот раз в преступлении подозревается женщина – по предварительной версии следствия, она убила своего мужа.

Тело погибшего мужчины нашли 17 августа 2023 года в Новом Уренгое по ул. Энтузиастов д.1.

«В ходе проведения незамедлительных следственно-оперативных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению убийства – сожительница погибшего. Как установило следствие, накануне между мужчиной и подозреваемой 1976 года рождения произошёл конфликт. Подозреваемая нанесла сожителю несколько ударов ножом, после чего, с целью сокрытия следов преступления, вынесла тело мужчины в мусорных пакетах на улицу», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Ранее в телеграм-канале «Сова сказала» появилось сообщение о том, что по указанному выше адресу жители тело мужчины с отсутствующими конечностями. Оно было завёрнуто в ковёр и пакет.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемая задержана.

Год назад, в августе 2022 года, аналогичное преступление совершил мужчина. После ссоры он избил свою гостью – 37-летнюю женщину, а после нанёс ей несколько ударов ножом. Тело он расчленил и выбросил в мусорку.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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