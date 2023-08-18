Рожениц Лабытнанги повезут в Надым, ремонт роддома ещё не окончен

Рожениц Лабытнанги отправят в Надым из-за дезинфекции перинатального центра в Салехарде. Учреждение будет закрыто до 24 августа. Переезд ждёт около 20 женщин. Об этом сообщает «Ямал Медиа» со ссылкой на Депздрав округа. При этом ремонт в роддоме самого города Лабытнанги завершён всего на 70%.

Экстренные роды принимают в спецблоке окружной больницы и в Лабытнанги.

«Транспортировку женщин до Надыма мы берём на себя. А обратно уже забираем женщин и детей попутными рейсами санитарной авиации», – сообщила изданию первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Жительницы Салехарда будут рожать на резервных койках, организованных в старом корпусе родильного отделения СОКБ.

Роддом в Лабытнанги закрыт на ремонт. Реконструкция учреждения затянулась. Сегодня в департаменте строительства Ямала сообщили, что в здании выполнено 70% от запланированного объема работ по капитальному ремонту.

Под зданием также пришлось установить систему термостабилизации грунта. «Устройство переносит холод атмосферного воздуха к основанию свай, поддерживает нужную температуру и не требует подключения к электричеству», – указали чиновники.

Такие системы ставят под зданиями на Ямале после того, как выяснилось, что вечная мерзлота тает и это создаёт угрозу целостности строений.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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