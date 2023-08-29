Перинатальный центр в Салехарде откроют после дезинфекции 31 августа

Перинатальный центр в Салехарде планируют открыть после дезинфекции 31 августа. Изначально планировалось, что его откроют на неделю раньше.

«В перинатальном центре окружной больницы проведена плановая дезинфекция, все мероприятия выполнены, получены результаты образцов, подтверждающие отсутствие в помещениях болезней инфекционного профиля», – уточнили в ответ на запрос агентства «Новый День» в департаменте здравоохранения региона.

Напомним, роддом в Лабытнанги закрыт на ремонт. Плановый срок открытия – конец декабря 2023 года. Одна из рожениц Лабытнанги, которой пришлось лететь вертолётом на родоразрешение в Надым из-за закрытых больниц, несколько дней назад оставила жалобу в соцсетях. Женщина сообщила, что полёт длился 4 часа, при этом не было возможности сходить в туалет, прилечь и обратиться к врачу, так как беременных женщин сопровождали фельдшеры. Автор обращения также написала, что ей не предложили лекарств от тошноты и повышения давления.и

В Депздраве сообщили, что полёт затянулся, так как по пути из Яр-Сале пришлось забрать ещё одну беременную пациентку – её доставили в Новый Уренгой. Там не ответили на вопрос о том, какие именно врачи должны были сопровождать женщин на поздних сроках беременности, но добавили, что вся помощь пациенткам оказывалась в полном объёме.

«Вертолёты Ми-8 оснащены удобными местами, носилками и оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. Однако мы пониманием, что длительный полёт мог доставить дискомфорт. Всего было направлено порядка 20 рожениц, жалоб на маршрутизацию в департамент не поступало»,– рассказали в ведомстве.

Салехард, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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