Роженицы Лабытнанги 4 часа летели на вертолёте в Надым из-за закрытых роддомов

В соцетях появился пост, написанный, судя по всему, одной из рожениц Лабытнанги, которой пришлось лететь вертолётом в Надым. Ремонт роддома в Лабытнанги затянулся, его до сих пор не открыли. А роддом Салехарда, расположенного через реку от Лабытнанги, закрыли на дезинфекцию. Ранее сообщалось, что он будет закрыт лишь до 24 августа. По версии автора поста, беременным женщинам пришлось лететь 4 часа в неудобном вертолёте без лекарств и врачей.

«Со слов врача – гинеколога полёт должен длится 1,5 часа, на самом деле полёт в нашем случае начался в 09.00 и прилетели мы в г. Надым только в 13.17. То есть летели мы более 4 х часов, так как вертолёт ещё залетал и в с. Яр- Сале и в г. Новый Уренгой. Находиться столько времени в полёте для беременных просто невыносимы, так как нет возможности сходить в туалет, сидишь всё время на жёсткой лавке, в вертолёте только одна бортовая кушетка, а летит несколько рожениц, невозможный шум и вибрация... В полёте поднимается давление, наступает тошнота... Со слов врача – гинеколога полёт должны сопровождать акушер – гинеколог, неонатолог, медсестра – акушер и анестезиолог, на самом деле на борту находились только 2 фельдшера, которые какую – либо помощь от давления и тошноты не предложили, не предоставили какие – либо лекарства. Перед полётом так же рожениц никто из медперсонала не осматривал», – указано в посте в группе «Подслушано в Салехарде» в «ВК».

Однако на этом претензии женщины не кончаются. Она добавляет, что врачи в Надыме сообщили, что медики Лбытнанги ошиблись и слишком рано отправили её на родоразрешение в Надым – срок ещё не подошёл.

«В Лабытнанги нам был поставлен неправильный срок родов и что в настоящее время срок беременности 37 недель и рожать нам только в сентябре, зачем нас направили так далеко от дома при нормальном течении беременности не понятно...», – написано в посте. Агентство «Новый День» сделает запрос в департамент здравоохранения, чтобы получить комментарий по этому инциденту.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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