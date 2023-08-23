В Тазовском районе оштрафовали владельца собаки, которая покусала ребёнка

В селе Газ-Сале собака местного жителя покусала ребёнка. Семье с помощью прокуратуры удалось отсудить 10 тыс.рублей в качестве моральной компенсации.

Подробности раскрывают в надзорной инстанции.

«В апреле 2023 года владелец собаки допустил её выгул без сопровождения и намордника, животное покусало 12-летнего мальчика. Прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда»,– уточнили в пресс-службе прокуратуры Ямала.

После вступления решения суда в законную силу будет проконтролировано его исполнение.

На Ямала по решению окружных властей вводится обязанность по регистрации домашних животных. Кошкам и собакам вживят микрочипы с данными адреса и номера телефона владельцев.

Самовыгул собак запрещен, так что всех отловленных животных будут проверять на наличие владельцев и штрафовать хозяев, которые отпустили четвероногих гулять без присмотра.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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