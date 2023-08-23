Губернатор Артюхов пояснил, почему власти отказываются повышать «неёловские пенсии»

Власти Ямала отказываются повышать «неёловские пенсии» неработающим пенсионерам в округе. Как объяснил губернатор Дмитрий Артюхов, если увеличивать эти доплаты к пенсиям, то придётся отказаться от других социальных проектов. Своим мнением глава Ямала поделился на встрече с жителями Муравленко 23 августа 2023 года.

«Общий наш подход, пенсионная система – это общефедеральная система. Это наше наследие. Кто-то их называет неёловские, на самом деле это баяндинские. Это ещё Баяндин, ещё до Неёлова их ввёл, эти 2 тысячи. Когда-то это была значительная сумма, сегодня это один раз в магазин сходить. Мы её не меняем, потому что если её менять – это тысячи наших пенсионеров, и мы должны будем здесь, на Ямале, от чего-то отказываться – не строить поликлиники, не строить школы, заниматься пенсионным обеспечением. А это, говоря о разделении системы, это федеральная система. Это не входит в зону ответственности региона», – пояснил г-н Артюхов.

Периодически этот вопрос задают люди в соцсетях. Представители правительства стабильно отвечают, что планов увеличивать доплаты нет.

Муравленко, Наталья Ефремова

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