На Ямале ужесточают требования для получения «неёловской пенсии»

С 1 января 2025 года повышаются требования к стажу для назначения так называемой «неёловской пенсии» на Ямале. Это доплата к пенсии в 2 тыс. рублей. Подход будет дифференцирован для женщин и для мужчин. Для женщин потребуется 25 лет работы на Ямале, а для мужчин – 30 лет, сообщила изданию «Север Пресс» глава департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская. Сейчас доплату получают те, кто проработал в округе 15 лет.

«Идёт снижение требований к стажу для тех, кто работал в качестве оленеводов, чумработниц, рыбаков. У мужчин такой стаж в количестве 25 лет, а женин – 20 лет. То есть те, кто ведут традиционный образ жизни и оформляют трудовые отношения», – добавила г-жа Медынская информацию о новых условиях получения пособия.

Новые условия связаны с тем, что жизнь в округе улучшилась.

Пособие будет назначаться при достижении возраста 50 и 55 лет для женщин и мужчин соответственно и при прекращении трудовой деятельности.

Размер выплаты остаётся прежним – 2 тыс. рублей в месяц.

Для тех, кто уже получает надбавку, ничего не изменится.

Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов объяснял, что увеличивать выплату власти не собираются. «Мы её не меняем, потому что, если её менять – это тысячи наших пенсионеров, и мы должны будем здесь, на Ямале, от чего-то отказываться – не строить поликлиники, не строить школы, заниматься пенсионным обеспечением. А это, говоря о разделении системы, это федеральная система. Это не входит в зону ответственности региона», – говорил в 2023 году гуюернатор.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube