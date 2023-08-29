В Ноябрьске возбудили дело в отношении мужчины, который открыл огонь, чтобы не выселяться из «аварийки»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ноябрьска, который поджёг авто и открыл стрельбу, когда его пришли выселять из аварийного дома приставы. ЧП случилось накануне, 28 августа. Марат Сайткулов отказывался выселяться из аварийного дома в посёлке СУ-952 и требовал наказать чиновников, которые затянули процесс переселения.

В СМИ и телеграм-каналах высказываются различные версии причин такого поведения мужчины.

Как сообщает канал BAZA, ноябрянин ждал выселения из аварийного дома более 10 лет. За это время у него умерла мать. После её смерти мужчине предложили переехать в квартиру меньшего метража, хотя, если бы успели до смерти матери, Марат жил бы в более комфортных условиях.

Издание «Ямал 1» приводит версию муниципальных чиновников: мужчину пытаются переселить в другое жилье с сентября 2022 года. Ему выделили квартиру в новостройке по улице Муравленко. Дом, в котором он находится сейчас, признан аварийным в 2016 году, а не в 2012 году. Из-за неисполнения судебного решения мужчина накопил долг почти 50 тыс. руб.

Судебное решение вступило в силу в январе 2023 года.

Ни мэр города Алексей Романов, ни администрация Ноябрьска никак не прокомментировали инцидент в своих официальных каналах.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

«28 августа в Ноябрьске сотрудники отдела судебных приставов в рамках исполнения судебного решения о выселении граждан из частного жилья, признанного аварийным, с целью последующего его сноса, прибыли к деревянному дому, находящемуся в частном секторе. 61-летний мужчина, проживающий в данном аварийном строении, категорически отказался общаться с судебными приставами по вопросу его выселения из помещения, при этом произвёл выстрел из ружья в воздух, затем поджёг свой автомобиль, после чего закрылся в указанном доме», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Полиция предпочла оставить инцидент без комментариев на официальных ресурсах.

Спустя 8 часов силовикам удалось уговорить мужчину сдаться. На выходе он поджёг дом, сообщает «Ямал 1».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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