В отношении ноябрянина, который устроил стрельбу при выселении, возбудили ещё одно дело

Второе уголовное дело возбудили в отношении мужчины, которого вчера выселяли из аварийного дома в Ноябрьске с группой захвата. На этот раз из-за того, что он поджег дом, когда покидал его после многочасовой осады. Этим он подверг жизнь силовиков опасности.

В СУ СК Ямала напоминают обстоятельства инцидента: 28 августа сотрудники отдела судебных приставов пришли выселять из аварийного дома 61-летнего мужчину. Сам он покидать расселенный дом не хотел: его не устраивало предложенное мэрией жилье (точные причины неясны).

Когда приставы подошли к дому, ноябрянин произвел выстрел из ружья в воздух, после чего закрылся в доме.

«Мужчина, используя горюче-смазочные материалы, осуществил поджог помещения, поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников правопорядка»,– говорится в сообщении следователей.

У мужчины ожоги тела и верхних дыхательных путей. Его отвезли в больницу.

Огонь потушили.

В жилище мужчины обнаружено и изъято гладкоствольное двуствольное оружие и патроны к нему.

Квалификация нового дела – ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Первое уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) из-за выстрелов мужчины в воздух.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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