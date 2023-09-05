Житель Ноябрьска, который оказал сопротивление при выселении из аварийки, скончался

В больнице от ожогов скончался житель Ноябрьска, который не хотел переселяться из аварийного жилья. Это 61-летний Марат Сайткулов. 28 августа он открыл огонь по машине, когда судебные приставы пришли его принудительно выселять из расселённого ветхого дома. Он держал осаду. В конце концов через несколько часов его удалось вывести. Однако перед этим он поджёг дом и, судя по всему, себя. Его доставили в реанимацию.

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что он не выжил. «Врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти пациента не удалось», – отметили в Депздраве.

Ранее силовики возбудили в отношении мужчины два уголовных дела.

Причина его поведения до сих пор неясна. По версии тг-канала BAZA, ноябрянин ждал выселения из аварийного дома более 10 лет. За это время у него умерла мать. После её смерти мужчине предложили переехать в квартиру меньшего метража, хотя, если бы успели до смерти матери, Марат жил бы в более комфортных условиях.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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