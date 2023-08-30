Ноябрьск заплатит за выступление группы Dabro на дне города 5,3 млн рублей

Ноябрьск заплатит за выступление группы Dabro на дне города 5 млн 250 тыс. рублей. Заказчиком выступает городской дворец культуры и кино «Русь», сообщается в документах закупки. День города будут отмечать 2 сентября 2023 года.

«Цена договора включает агентское вознаграждение исполнителя, гонорар за выступление артистов, стоимость расходов на доставку артистов к месту проведения мероприятия и обратно, обслуживание в аэропорту, транспортное обслуживание, обеспечение исполнения бытового райдера артистов, проживание артистов, трансфер», – говорится в документах закупки.

Артисты выступят на территории Ноябрьск-парка.

Контракт на организацию концерта популярных исполнителей получил ИП Булатов Павел Владимирович из Ноябрьска.

Конкурса не было – дворец культуры заключил контракт с единственным поставщиком.

Источник финансирования концерта: субсидия на иные цели, предоставленная на реализацию мероприятий по развитию культуры и искусства.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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