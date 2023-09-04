Концерт исполнительницы песни «Солнце в Монако» обошёлся Ноябрьску в 6,2 млн рублей

Муниципальный дворец культуры и кино «Русь» в Ноябрьске задним числом заключает договор на концерт Люси Чеботиной – исполнительницы хита «Солнце в Монако». Стоимость услуг – 6 млн 225 тыс. рублей. Артистка выступала на дне работника нефтяной и газовой промышленности в Ноябрьске.

Документация размещена 1 сентября, концерт певицы состоялся в минувшие выходные, 3 сентября. 4 сентября закупка находится на этапе «работа комиссии», договор с исполнителем ещё не заключен.

Источник финансирования выступления «звезды» эстрады – субсидия на иные цели.

Ранее стало известно, что Ноябрьск заплатит за выступление группы Dabro на дне города 5 млн 250 тыс. рублей.



фото – тг-аккаунт мэрии Ноябрьска

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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