Чиновники Ноябрьска отказались строить птицеферму после слов Артюхова про курицу

После слов губернатора Дмитрия Артюхова о том, что курицу Ямал купит «где-то далеко», власти Ноябрьска внесли поправки в стратегию развития города. Они исключили из целей своей деятельности развитие птицеводства. Решение поддержали депутаты городской думы 31 августа 2023 года.

31 августа 2023 года гордума Ноябрьска приняла поправки в стратегию развития города до 2030 года. Из неё вычеркнули планы по созданию производства мясо куриц и индюшек. Из документа убрали не только саму цель «развитие птицеводства», но и пункт, в котором было прописано конкретное мероприятия – строительство комплекса по разведению птиц.

«С целью развития сферы птицеводства на территории Ноябрьска планируется ввод в эксплуатацию сельскохозяйственного комплекса с замкнутым циклом производства. Сельскохозяйственный комплекс будет производить мясо птицы и яйца. На основе отходов производства планируется выращивание шампиньонов, а также изготовление пилетов, которыми будет отапливаться сельскохозяйственный комплекс», – так планировали чиновники Ноябрьска ранее.

В августе губернатор Дмитрий Артюхов на одной из встреч с жителями заявил, что у региональных властей нет программы, которая бы помогала производить курицу

«Мы живём на Крайнем Севере. Мы развиваем традиционные отрасли – рыба, оленеводство. Если бы вы знали, сколько истинная стоимость этого мяса оленя, вы испугаетесь. Но там много субсидий, чтобы наш оленевод, если он хорошо работает, имел достойный заработок. В каждом килограмме оленины 450 рублей субсидии. Наша задача – газ добывать и чтобы те, кто добывает газ, комфортно жили, их дети ходили в хорошие школы, садики. А курицу купим где-то далеко», – поделился своим видением г-н Артюхов.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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