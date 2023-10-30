В Надымском районе закрывают животноводческие фермы из-за нерентабельности

Две животноводческих фермы закрылись в Надымском районе за последнее время. Это свиноводческое хозяйство Кислого А.А и хозяйство Бородина А.В., который занимался разведением крупного рогатого скота мясной породы «Герефорд».

«КФХ Кислого занимается разведением крупного рогатого скота и птицы. В связи с нерентабельностью свиноводства из-за подорожания кормов и логистики и, как следствие, уменьшения покупательского спроса, в 2021 году произведён забой всех свиней, дальнейшая деятельность по данному направлению не планируется, что является причиной снижения производственных показателей. В настоящее время КФХ находится в стадии закрытия деятельности», – говорится в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Надымского района.

Второй фермер, который принял решение отказаться от разведения коров, получал на свой проект грант от правительства в 2018 году. Размер гранта – 1,5 млн рублей.

«26 голов молодняка в северный город доставили из Тюменской области», – сообщали власти Ямала про коров породы «герефорд». Фермер обещал снабжать надымчан мраморной говядиной.

Сейчас фермер сделал ставку на форелевое хозяйство.

Из-за того, что комплекс свиней и коров закрылись, район теряет в индексе производства продукции сельского хозяйства. В 2023 году он составит всего 83% к предыдущему году.

Надымский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»