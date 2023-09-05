Надымская больница попыталась оправдаться из-за врачей, которые не заметили внематочную беременность

Представители Надымской больницы оправдались из-за суда с пациенткой, у которой вовремя не обнаружили внематочную беременность. Как сообщили медики, к врачам «применены меры взыскания». При этом в комментариях под постом о ЧП одна из подписчиц паблика «Злой и добрый надымчанин» указала, что пострадавшая девушка теперь лечится платно.

Об инциденте агентство «Новый День» рассказало накануне. Женщина жаловалась на боли, но медики её жалобы проигнорировали. Дошло до того, что пациентку в предобморочном состоянии привезли на экстренную операцию. она обратилась в прокуратуру и суд и смогла отсудить у больницы 500 тыс.рублей.

Информацию об этом опубликовал надымский паблик. Под ней развернулась дискуссия.

«Действительно, в Надымской районной больнице подтвержден такой факт. К сожалению, даже современная ультразвуковая диагностика не позволяет выявить плодное яйцо вне матки со 100% результатом. Но это не оправдывает действия наших сотрудников, не придавших значения второстепенным признакам внематочной беременности. К врачам, причастным к произошедшему, применены меры взыскания.

Мы искренне приносим извинения за случившееся. Пациентке оказывается вся возможная медицинская помощь для повышения шансов на благополучную беременность в будущем»,– говорится в официальном комментарии больницы.

Однако одна из подписчиц опровергла эти данные.

«Какую «всю возможную медицинскую помощь вы оказываете»? Я лично общаюсь с потерпевшей , и могу сказать так , всю помощь она получает ПЛАТНО, в другой клинике города, и более того, Надымская ЦРБ ни разу не позвонила , не предложила помощи! И никакого лечения!!!! Так что нечего людей обманывать!»,– написала подписчица группы под комментарием больницы.

Надым, Наталья Ефремова

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