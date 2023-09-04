Полмиллиона заплатит надымская больница за некачественную помощь беременной женщине

Жительнице Надымского района удалось через суд взыскать компенсацию с надымской больницы за некачественную помощь. Инцидент произошёл, когда женщина была беременна – к её жалобам отнеслись формально и не уделили ей должного внимания. В суд ей помогла обратиться прокуратура.

«При обращении пациентки в больницу в связи с жалобами на состояние здоровья при беременности, врачами своевременная и качественная диагностика не проведена, медицинская помощь оказывалась не в полном объёме, имеющаяся патология у пациентки не обнаружена, её жалобы указаны формально», – рассказали в прокуратуре Ямала.

По иску о компенсации причинённого морального вреда суд принял положительное решение. Больница должна выплатить надымчанке 500 тыс. рублей.

Надым, Наталья Ефремова

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