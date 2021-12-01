На Ямале супруга умершего в больнице мужчины отсудила полмиллиона из-за ошибок врачей

В Салехарде два медицинских учреждения выплатят супруге умершего в больнице мужчины 500 тыс. рублей – суд признал, что медики допустили ошибки в лечении и диагностике. Полмиллиона – это компенсация морального вреда. Выплатить эту сумму должны будут солидарно «Салехардская станция скорой медицинской помощи» и «Салехардская окружная клиническая больница».

В распоряжении агентства «Новый День» есть решение Салехардского суда по этому делу.

Мужчина обратился в «скорую помощь» 12 апреля 2020 года. Его госпитализировали в окружную больницу, где провели экстренную операцию. Через 5 дней он скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.4 с.109 УК РФ). В ходе расследования департамент здравоохранения региона провёл проверку, также проведена независимая экспертиза. Выяснилось, что оба учреждения – и скорая, и окружная больница – допустили ошибки.

Так, сотрудник «скорой» оформил медицинские документы небрежно, бессистемно, при толковании записей легко можно было бы допустить ошибку. Кроме того, медик назначил больному препараты, которые являются фармакологических антагонистами (то есть их совместное применение как минимум, бесполезно).

Врачи окружной больницы тоже допустили ошибки: они не провели дополнительные обследования пациента, неверно трактовали результаты анализов, не собрали полный анамнез. В том числе не сделали необходимые в этом случае КТ и УЗИ. Это не позволило медикам в СОКБ увидеть полную картину заболевания. Больному назначили экстренную операцию, после которой он скончался. По версии экспертов, возможности консервативного лечения ещё не были исчерпаны, хирургическое вмешательство не было единственно возможным вариантом лечения. «Тактика хирургического лечения была правильной, но не самой оптимальной», – указали эксперты.

«Указанные недостатки являются дефектами лечебно-диагностической тактики и дефектами оформления первичной медицинской документации», – говорится в отчёте экспертов по результатам анализа действий сотрудников СОКБ и ССМП.

При этом эксперты признали, что допущенные медиками в Салехарде нарушения не «состоят в прямой причинно-следственной связи с летальным исходом, так как последний был обусловлен тяжестью исходно имеющегося заболевания и его осложнений». Именно этот вывод позволил следователям прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Но суд Салехарда решил, что хотя прямой зависимости между ошибками медиков и смертью пациента и нет, но неверное лечение и обследование могли способствовать ухудшению состояния мужчины. Поэтому супруга умершего имеет право на компенсацию морального вреда.

С иском в суд в интересах супруги погибшего обратилась прокуратура.

Салехард, Наталья Ефремова

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