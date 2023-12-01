Прокуратура раскрыла подробности врачебной ошибки салехардских медиков, из-за которой скончалась женщина

Прокуратура рассказала подробности о врачебной ошибке в больнице Салехарда. Женщине с фурункулом в ухе неверно поставили диагноз и наверно лечили, в итоге она скончалась от кровоизлияния в мозг. Трагедия случилась ещё весной 2017 года. Мать погибшей Любовь Тихонова обратилась в прокуратуру, с помощью сотрудников ведомства женщине удалось в суде доказать, что медики действовали не по стандартам оказания помощи.

Весной 2017 года Надежду, которая обратилась в поликлинику с болью в левой половине лица, отправили лечится домой мазью и каплями. Врач поставила диагноз: фурункул наружного слухового прохода и не направила женщину на дополнительные исследования, чтобы исключить более серьёзные заболевания, рассказали представители прокуратуры в программе «Сила закона». Время было упущено.

Далее историю продолжает мать погибшей Надежды. «Это серьёзное заболевание. Если в первые 2-3 дня обращаешься, то 5% смертности, если 3-4 день, то уже 25%, а если через 5 дней, то 90% смертности. А ей вообще ничего, её отправили домой», – объясняет Любовь Тихонова.

Молодую женщину привезли в больницу, когда её состояние резко ухудшилось. «Фурункул лопнул, произошло кровоизлияние в мозг. Спустя 4 дня самостоятельного лечения женщину экстренно госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день. Выяснилось: у неё был острый полисинусит – одновременное воспаление сразу нескольких носовых пазух», – уточнили представители прокуратуры.

Суд обязал окружную больницу родителям Надежды 3 млн рублей.

Это не первая врачебная ошибка в Салехарде. окружная больница должна была выплатить полмиллиона супрруге мужчины, который скончался в лечебном учреждении после операции.

В надзорном ведомстве уточняют, что в 2023 году подано 21 исковое заявление о взыскании компенсации за некачественное оказание медпомощи на сумму 25,4 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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