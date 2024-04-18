Салехардская больница проиграла апелляцию по поводу смерти женщины с лопнувшим фурункулом

Салехардская больница не смогла снизить размер компенсации, которую ей придётся выплатить за смерть пациентки. Трагедия случилась ещё в 2017 году. Жительница города пришла к лор-врачу с жалобами на боль в левой половине лица. Ей выписали мазь и капли и отправили домой. Врач поставила диагноз: фурункул наружного слухового прохода и не направила женщину на дополнительные исследования, чтобы исключить более серьёзные заболевания. Дома у Надежды (так звали пациентку) лопнул фурункул, произошло кровоизлияние в мозг. Её привезли в больницу, но спасти не смогли.

Мама женщины обратилась в прокуратуру. Там провели проверку. «Выявлены многочисленные нарушения и дефекты оказания медицинской помощи, выразившиеся в неправильной диагностике заболевания, непроведении лечебных манипуляций, что в итоге привело к прогрессированию болезни», – напомнили сегодня в ведомстве.

Салехардскиий горсуд решил, что СОКБ должна выплатить маме погибшей 3 млн рублей. Но больница попыталась оспорить это решение.

«Накануне судебной коллегией по гражданским делам суда автономного округа решение городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба медицинского учреждения без удовлетворения», – рассказали в надзорном ведомстве.

Салехард, Наталья Ефремова

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