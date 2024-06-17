В Тарко-Сале женщина получит компенсацию за ошибки в лечении ОРВИ

Жительница Пуровского района смогла взыскать компенсацию с больницы за то, что её вовремя не госпитализировали. К счастью, женщина выздоровела и тяжких последствий не наступило. Компенсация составила 20 тыс. рублей.

«ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница» допущены дефекты оказания медицинской помощи, выразившееся в лечении заявительницы в амбулаторных условиях при необходимости её госпитализации и тяжести диагноза», – говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Как стало известно агентству «Новый День», северянка обратилась в поликлинику в октябре 2019 года. Позднее в суде она собщила, что очень плохо себя чувствовала. Ей поставили диагноз ОРВИ, при этом инфекция была среднетяжёлого течения. В таких условиях врач должен был предложить ей госпитализацию. Но этого не было сделано. Лечение не помогло сбить температуру. И через несколько дней женщину всё-таки отправили в стационар. Выяснилось, что у неё началась пневмония.

По делу проводилась экспертиза, которая выяснила, что дефекты оказания помощи не были фатальными, они не повлияли на выздоровление пациентки. При этом эксперты отметили, что госпитализировать женщину нужно было сразу и это, согласно заключению, специалистов, «является недостатком оказания медицинской помощи».

На Ямале были случаи взыскания компенсации за гораздо более серьёзные дефекты оказания помощи. Например, три миллиона рублей должна выплатить больница в Салехарде матери умершей пациентки. У северянки лопнул фурункул в ухе, произошло кровоизлияние в мозг. Её привезли в больницу, но спасти не смогли.

Также окружная больница должна выплатить 500 тыс. рублей супруге погибшего после операции мужчины.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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