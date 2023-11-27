В Тарко-Сале ребёнку с инородным телом в носу некачественно оказали помощь

В больнице Тарко-Сале ребёнку некачественно оказали помощь, извлекая из носа инородный предмет. Нарушения нашла прокуратура после жалобы матери ребёнка.

«Женщина обратилась в Тарко-Салинскую ЦРБ с жалобами о наличии инородного тела в носовой пазухе малолетнего сына. По результатам осмотра врачом медицинская помощь оказана с нарушением установленных требований, которые привели к неправильной диагностике заболевания, непроведению необходимых лечебных мероприятий», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор района направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Суд требования прокурора удовлетворил. В пользу законного представителя малолетнего взыскано 45 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Это далеко не первый случай суда после некачественной помощи в больницах Ямала. Ранее сообщалось о том, что в надымской больнице не заметили внематочную беременность у пациентки, что привело к экстренной ситуации. Неизвестно, сможет ли теперь она иметь детей. Врачебные ошибки допускали и сотрудники салехардской больницы: женщине поставили неверный диагноз, она лечилась дома и в результате через несколько дней скончалась. В Лабытнанги девочке ставили неверный диагноз, было упущено время, позднее она скончалась от онкологии.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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