На Ямале после смерти ребёнка с онкологией прокуратура нашла врачебные ошибки

В Лабытнанги прокуратура и суд обнаружили ошибки в лечении девочки-подростка, которая умерла от онкологии. Медики нарушили стандарты оказания помощи, из-за этого диагностика оказалась неверной, было упущено время. Онкология, к сожалению, прогрессировала. В лечении пациентки участвовали три больницы, с них взыскали компенсацию в 2,1 млн рублей. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

Там утоняют, что проверку провели после обращения родителей умершей 12-летней девочки, которые настаивали на низком качестве медицинской помощи. В лечении участвовали три больницы – «Лабытнангская городская больница», «Салехардская окружная клиническая больница» и «Аксарковская районная больница».

«Девочка в апреле 2021 г. обращалась в указанные учреждения с жалобами на головные боли, тошноту, общее недомогание. При лечении пациентки врачами допущены существенные нарушения стандартов оказания медицинской помощи, которые привели к неправильной диагностике заболевания и непроведению лечебных мероприятий, что повлекло прогрессирование онкологического заболевания и смерть», – уточнили в надзорной инстанции.

Прокурор города направил иск в суд о взыскании в пользу матери ребёнка компенсации морального вреда. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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