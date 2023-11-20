Врачебная ошибка в Салехарде привела к смерти женщины: лечили не от того и не тем

Очередная врачебная ошибка обнаружена после проверки прокуратуры на Ямале: женщине поставили неверный диагноз, она лечилась дома и в результате через несколько дней скончалась. Лечение проводили специалисты ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница». В прокуратуру обратилась мать умершей женщины.

«Женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в левом ухе и левой половине лица. По результатам осмотра врачом выставлен диагноз, назначено лечение на дому. После 4 дней самостоятельного лечения женщину в экстренном порядке госпитализировали в медучреждение, где на следующий день скончалась», – пояснили в прокуратуре Ямала.

Как выяснилось, врачи нарушили стандарты оказания медицинской помощи, которые привели к неправильной диагностике заболевания. Соответственно болезнь не лечили, оно прогрессировало.

Прокурор Салехарда направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, причиненного здоровью. В пользу матери пострадавшей взыскано 3 млн рублей.

Ранее врачебные ошибки прокуратура нашла в действиях сотрудников харпской больницы, больницы Лабытнанги, надымской больницы.

Салехард, Наталья Ефремова

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