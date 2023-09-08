Из-за ошибок врачей жительнице Ямала пришлось повторно ломать перелом и ставить винты

Из-за неверных действий врачей Харпской больницы у жительницы Ямала диагностировали неверно срастающийся перелом лодыжки. Только через полтора месяца после повреждения ноги в Лабытнангской больнице женщине сделали операцию и установили винты. Дело в том, что на первоначальном снимке доктор не разглядел смещение отломков.

Женщину доставили в Харпскую участковую больницу на «скорой» с переломом в ноябре 2021 года. Ей сделали рентген и наложили гипс. После этого во время визитов к врачу пациентка неоднократно жаловалась на боль. Однако для хирурга это не стало сигналом для более тщательного изучения случая. Когда в конце 2021 года жительница Ямала снова пришла на приём и пожаловалась на боль, ей посоветовали проконсультироваться со специалистами в Лабытнангской больнице. И вот уже там обнаружили, что перелом был со смещениями и неправильно срастается. Пришлось делать операцию и ставить винты.

Проверку по факту инцидента проводил Депздрав. Как выяснилось, врачи Харпской участковой больницы допустили ошибки.

«Согласно всем первичным заключениям врача – рентгенолога «определяется перелом наружной лодыжки, состояние отломков удовлетворительное», что не соответствовало действительности – на снимках видно явное смещение отломков, что привело к неправильной тактике ведения пациента. Врач-хирург не назначил пациентке Rg контроль в срок 7-14 дней после травмы (назначен Rg контроль только через месяц), что привело к более длительному выявлению имеющегося у пациентки смещения отломков. Не проведена профилактика ТЭЛА, не выполнено ЭКГ и УЗИ сосудов голени, не соблюдена кратность рентгенологического контроля состояния отломков», – написали в заключении чиновники окружного Депздрава.

Женщина также обратилась в прокуратуру и в суд.

«Установлено, что ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская ЦРБ» ненадлежащим образом оказана медицинская помощь пациенту. При нахождении пациентки на лечении в больнице врачами своевременно не назначен контроль после травмы, что привело к более длительному выявлению заболевания, не проведены обязательные процедуры, не соблюдена кратность рентгенологического контроля состояния поврежденных костных тканей», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Прокурор города в интересах женщины направил иск в суд о компенсации причинённого морального вреда.

Суд в пользу пациентки взыскал компенсация в 100 тыс. рублей.

Ещё одна врачебная ошибка стала поводом для взыскания компенсации: в надымской больнице врачи не заметили внематочную беременность у пациентки и игнорировали её жалобы на боли.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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