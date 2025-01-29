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Среда, 29 января 2025, 08:45 мск

Новости Ямал

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Больница Лабытнанги выплатит компенсацию пациенту из-за ошибки врача-уролога

Лабытнангская больница заплатит за ошибку врачей, которая привела к неверному диагнозу. С учреждения в конце 2024 года взыскали 240 тыс. рублей.

Врач-уролог поставил мужчине неверный диагноз, не пригласил на консультацию врача-терапевта и врача-эндокринолога. Лечение, которое определил доктор, ямальцу не помогло – у него держалась температура, из-за опухоли он не мог ходить. Через несколько дней в больнице Лабытнанги пациента прооперировали. Однако состояние его не улучшалось, и мужчин перевели в больницу в Салехарде. Больше месяца пациент находился на лечении в хирургическом отделении ГБУЗ ЯНАО «Салехардская окружная клиническая больница».

Супруга мужчины обратилась с жалобой в Депздрав. Служебная проверка подтвердила ошибку врача, к нему применены меры дисциплинарной ответственности. При этом независимая экспертиза отметила, что заболевание у мужчины является труднодиагностируемым. Но если бы врач назначил КТ и УЗИ, то обнаружить проблему удалось бы гораздо раньше.

С больницы взыскали 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда и ещё 40 тыс. рублей – компенсацию средств, потраченных на лекарства.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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