Ещё одна беременная жительница Ямала пострадала из-за ошибок врачей

Очередная беременная женщина пострадала из-за ошибки врачей на Ямале. На этот раз – в Тазовском районе. Интересы жительницы защищала прокуратура. Там и раскрывают подробности иницдента.



«При обращении пациентки в больницу в связи с жалобами на состояние здоровья при беременности врачами медицинская помощь оказывалась не в полном объёме, допущены недостатки при обследовании, оформлении и ведении медицинской документации, повлекшие за собой негативные последствия»,– рассказывают в надзорной инстанции.



После проверки в Тазовской ЦРБ прокуратура района направила иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал с больницы 500 тыс. рублей.



Ранее прокуратура помогла женщине отсудить 500 тыс. рублей у Надымской больницы после того, как пациентке пришлось делать экстренную операцию из-за ошибок врачей.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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