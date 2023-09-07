Сотрудники коммунального предприятия в Лабытнанги пожаловались: их заставляют идти на выборы тюменского губернатора

Сотрудники предприятия «Тепло-Энергетик» в Лабытнанги жалуются, что их заставляют идти на выборы губернатора Тюменской области. Как говорится в анонимном посте в группе «Лабытнанги info», в случае неявки работникам угрожают наказанием. Кроме того, в посте говорится, что руководство обязывает членов коллектива прийти на парад в честь дня города.

«Что за хамский произвол перед выборами и праздником со стороны Теплоэнергетика. Начальство и мелкие начальники, обязало всех проголосовать, а потом еще и отзвониться, на выборы обязательно прийти, в случае неявки применят наказание. Дорогие мои, вы конституцию читали? А УК знаете. Выборы – это мой личный выбор, идти голосовать или нет, и ни какая власть мне не запретит.

Второе. Обязаловка прийти на парад ко дню города. В случае неявки наказание. Вы не опупели там. Это мой выходной, и я его использую на свое усмотрение. У меня четверо ртов, жена не работает и всех надо кормить, работаю на двух работах. А вы со своим мероприятием и нищенской зарплатой слесаря. Ваше мероприятие, а выбор мой идти или не идти мне», – говорится в посте.

Автор просит прокуратуру и трудовую инспекцию вмешаться и проверить, насколько обоснованы требования руководства.

На предприятии не стали комментировать претензии в соцсетях – там отметили, что предприятие «Тепло-Энергетик» входит в ГК «Ямалкоомунэнерго» и с прессой общается пресс-секретарь головной компании. В пресс-службе ЯКЭ не смогли оперативно ответить на вопросы и попросили прислать официальный запрос. Агентство «Новый День» направило запрос в адрес предприятия. Мы опубликуем ответ, если он будет получен.

ВЫборы губернатора Тюменской области проводятся 10 сенстбря 02

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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